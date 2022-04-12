

بيروت - أحمد منصور



هز انفجار انفجار ضخم، نحو الساعة الثانية من فجر أمس، في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية - حركة «أمل» والمحاذي لمبنى بلدية بنعفول في قضاء صيدا، نتج عنه مقتل ابن رئيس البلدية علي الرز وإصابة 7 آخرين بجروح، وتدمير مبنى بلدية بنعفول ومركز كشافة الرسالة، وإصابة مبنى مجاور.



وسمعت أصداء الانفجار في مدينة صيدا والقرى الجنوبية المجاورة، وسط حالة من الذعر والخوف من ان تكون ضربة إسرائيلية او انفجارا لمستودع أسلحة او ذخيرة عسكرية. وأفادت المعلومات بأن الانفجار ناتج عن حريق في مقر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي المجاور للبلدية بسبب احتكاك كهربائي، حيث يوجد بداخله 12 قارورة أوكسيجين، تم تخزينها في فترة التصدي لوباء كورونا، وقد أسفر الحريق عن انفجارها وتدمير المبنى بالكامل.



وفيما تضاربت المعلومات حول حقيقة الانفجار، قال مصدر أمني لوكالة «رويترز»: إن الانفجار لم يكن عملا تخريبيا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. لكن حجم الدمار الذي خلفه الانفجار يؤكد ضخامته.



وطلبت كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب من المواطنين التبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي في صيدا، حيث نقل الجرحى. وأظهر مقطع ڤيديو متداول لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهر مقطع ڤيديو آخر الدمار الذي خلفه الانفجار.



من جهته، أشار المكتب الإعلامي المركزي لأمل في بيان، إلى أنه «قرابة الساعة الثانية من فجر الثلاثاء، وقع انفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية - قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية».