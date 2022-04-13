أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن مشروعها الخيري السنوي في شهر رمضان المبارك يتضمن توزيع 2300 وجبة إفطار على العمالة وذلك في مقر الجمعية وأمغرة وعدد من المؤسسات في الكويت ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية.



وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ«كونا» في تصريح صحافي على هامش توزيع وجبات افطار الصائم في مقر الجمعية إن هذا المشروع سيستمر على مدى شهر رمضان المبارك ويشمل 70 ألف عامل.



وأضافت البرجس أن هذا المشروع يأتي استكمالا للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمعية استشعارا للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به.



وأوضحت أن توزيع وجبات الافطار جرى منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل بمقر الجمعية وامغرة وعدد من مؤسسات الدولة، مؤكدة حرص الجمعية سنويا على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية ومنها مشروع توزيع السلات الغذائية على الأسر المحتاجة.



وذكرت أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على القيم الإنسانية والروح الحقيقية للشهر الفضيل وتقديرا للعاملين الذين يفتقرون إلى الأجواء الأسرية علاوة على خلق مزيد من الألفة والتقارب بين أفراد المجتمع والتي تندرج ضمن أنشطة الجمعية الهادفة.



ودعت القطاع الخاص وأهل الكويت وأصحاب الأيادي البيضاء إلى التبرع والدعم لتلبية احتياجات المحتاجين في جميع أنحاء البلاد لاسيما في هذا الشهر المبارك، مشيدة بالمتطوعين ونشاطهم وإصرارهم على العمل رغم حرارة الصيف ومشقة الصيام من أجل مساعدة الضعفاء وإسعاد أفراد المجتمع.