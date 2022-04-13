يسعى بيت الزكاة دائما الى توفير المساعدة لجميع المحتاجين في مختلف البلدان، من هذا المنطلق قام البيت بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية بتنفيذ مشروع «المستوصف الجوال»، وهو عبارة عن عيادة متنقلة لتقديم خدمات صحية متميزة لتلبية احتياجات المجتمعات في المناطق النائية والمخيمات، ويضم فريقا طبيا متكاملا يوفر العديد من الخدمات الطبية الأولية من عيادات الطب العام والأسنان والصيدلية والمختبر وغرفة الطوارئ، وأطلق المشروع في حفل أقيم بمنطقة الموقر بحضور مدير بيت الزكاة الكويتي بالإنابة د.ماجد العازمي ورئيس جمعية الإغاثة الطبية الأردنية د.عوني البشير. وأشاد د.العازمي بحسن الاستقبال والحفاوة، كما تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون الخيري بين بيت الزكاة وجمعية الإغاثة الطبية.



بدوره، أكد د.البشير ترحيبه بالشراكة بين المؤسستين، شاكرا البيت على تبرعه الكريم لمشروع المستوصف الجوال الذي سينعكس إيجابا على نوعية وكمية الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للمواطنين الفقراء والأشقاء اللاجئين.