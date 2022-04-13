نصف مليار دولار أصول «علي الغانم للسيارات».. أغلبها عقارية

50 مليون دولار صافي الأرباح في 2021.. ونتوقع النمو بـ 6.5%

أحمد بومرعي



قال الرئيس التنفيذي لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» فهد علي الغانم إن الشركة تتجه للإدراج في بورصة الكويت لتكون أول شركة عائلية في قطاع وكالات السيارات التي تتخذ هذه الخطوة. وأضاف الغانم أن نسبة الطرح ستكون 45% من رأسمال الشركة، بينما سيتم الابقاء على 55%.



وقال إن الشركة تقدمت الى الجهات الرقابية المعنية بالإدراج، حيث وضعت تقييما لسعر الاكتتاب المرتقب عند 790 فلسا.



وأوضح أن الشركة تنوي توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من سعر الاكتتاب، أي ما يعادل 47 فلسا، وستكون نسبة التوزيع بشكل نصف سنوي، بنسبة 3% لكل نصف سنة. وقال إن العائد الذي يقارب 45% من القيمة الاسمية للسهم يعد من بين أفضل العوائد في الكويت والخليج. وذكر أن الشركة لا تحتاج الى زيادة رأسمالها في السنوات المقبلة حيث وضعها متين ولديها كاش قوي.



وتحدث الغانم عن تفاصيل الايرادات وارباح الشركة، وقال إن الشركة حققت نموا سنويا نسبة 17% في الايرادات في السنوات الثلاث السابقة، حيث بلغت الايرادات في نهاية العام الماضي نحو نصف مليار دولار، لكن الغانم قال إنه رغم هذا النمو القوي، فإن الشركة كانت متحفظة عندما وضعت تقييماتها للسنوات المقبلة لتبلغ 8.6%، أما صافي الأرباح فقد بلغ النمو فيها 22% سنويا لتصل الى 50 مليون دولار في 2021، لكن الغانم أوضح أن الشركة أيضا وضعت أرقاما متحفظة للنمو في الأرباح الصافية عند 6.5% في السنوات القادمة.



تقييم الشركة



وقال الغانم إن الشركة قيمت من جهات عدة، بينها اثنتان من الأربع الكبار اضافة الى شركات استثمار محلية واقليمية.



وأضاف أن التقييم كان متحفظا حيث تم استبعاد الأرباح المستقبلية التي ستأتي للشركة من توسعاتها في السوق المصرية عن طريق الدخول بحصة رئيسية في شركة «بي إم دبليو ـ مصر»، موضحا أن سبب الاستبعاد هو بدء احتساب الاستثمار اعتبارا من النصف الثاني من هذه السنة.



أصول الشركة



وقال الغانم إن قيمة أصول شركة علي الغانم وأولاده للسيارات تقارب نصف مليار دولار، وأغلب هذه الأصول عقارية حيث تمارس الشركة نشاطها من خلالها.



وذكر أن الشركة توسعت في سوق العراق في عام 2010، حيث تشهد السوق نموا بشكل مستمر، ثم في سوق مصر حيث سيبدأ العمل بالاستثمار في النصف الثاني من هذه السنة وهي سوق واعدة أيضا. وقال إن الشركة تتطلع لتوسعات مستقبلية حيث ستزيد فرص فوزها باستثمارات نوعية بعد الادراج.



سبب الطرح



وقال إن السبب الذي دفع ادارة الشركة لاتخاذ هذه الخطوة عدم الوقوع في مشاكل الشركات العائلية التي تتعثر أو تنهار عندما تصل الى الجيل الثالث.



وأضاف أن الشركات المدرجة تتمتع بشفافية وحوكمة عالية، لذا الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات تفضل التعامل مع الشركات المدرجة لتمثيلها في أي دولة، وهو امر سيساعد الشركة في التوسع والحصول على فرص في أسواق خارجية، مبينا ان الادراج سيفتح مجالا لاتساع قاعدة العملاء بشكل ملحوظ مما يساهم بمبيعات وايرادات الشركة.



ودعا الغانم الشركات الخليجية العاملة في نشاط بيع السيارات الى اتخاذ خطوة مماثلة لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني.



وتأسست شركة علي الغانم وأولاده عام 1960، ولديها وكلات سيارات حصرية هي: بي إم دبليو ولاند روفر ورولز -رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول، ولديها قطاعات أخرى مثل الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات وورش لتصليح الهياكل.