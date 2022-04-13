في إطار تعاونه المستمر مع أفضل مزودي خدمات الرقمنة لترقية بنيته التحتية التكنولوجية، كجزء من سياسة التحول الرقمي التي يتبناها، انضم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا كمشارك رئيسي في ندوة تفاعلية من إعداد وتقديم شركة Mendix الرائدة في السوق في مجال تطوير برمجيات الكود المنخفض، بعنوان «تسريع التحول الرقمي: مستقبل تطوير الكود المنخفض للخدمات المالية»، حيث قدم فيها البنك نبذه عن شراكاته معها، مناقشا الحلول الذكية والسريعة التي طورت من خلال هذه الشراكة لأتمتة عمليات KIB التشغيلية ورقمنة خدماته لتصبح أكثر ابتكارا وسهولة فالتعامل معها من قبل المستخدمين.



وكذلك، قام البنك في ختام الندوة بإهداء كل من شركة Mendix وKASP درعا تقديرية يعبر عن مدى امتنانه وتقديره العميق لشراكة التحول الرقمي المتميزة التي جمعت كليهما مع KIB.



وفي تعليق من عبدالله العوضي من البنك - على هامش الندوة، أشار فيه إلى الوتيرة السريعة للتطور والتقدم التكنولوجي حول العالم، وتأثير ذلك على القطاع المالي والمصرفي، والذي نتجت عنه الحاجة الملحة للمؤسسات المالية إلى تسريع عملية التحول الرقمي لتعزيز تجربتها المصرفية من خلال أتمتة خدماتها للعميل بكامل دورتها، وذلك من أجل تحقيق الاستمرارية في سوق اليوم، خصوصا بعد تأثير جائحة كوفيد-19 أيضا، وأوضح أن الحل الأمثل لتحديات الرقمنة هي الاستعانة بمنصات برمجية تقدم خدمات عالية الجودة تعمل على تحسين تجربة المستخدمين والعملاء، مع خفض التكلفة، وتحسين مرونة الأعمال، وزيادة سرعة الوصول إلى السوق، مؤكدا أن التعاون المشترك مع كل من شركة Mendix وKASP أدى إلى تحقيق تلك النتائج بالفعالية والكفاءة المطلوبين.