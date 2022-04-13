في إطار حرصه على تمييز عملائه بخدمات وسحوبات استثنائية وفريدة، يتأهب بنك الخليج يوم الخميس الموافق 14 أبريل الجاري، لإجراء سحب الدانة ربع السنوي، وإعلان الفائز المحظوظ بالجائزة البالغة قيمتها 100 ألف دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «إرنست أند يونغ»، حيث سيتم السحب في المبنى الرئيسي لبنك الخليج، ويعلن عن اسم الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: يعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دينار. وأشار إلى أن «الخليج» يعتبر البنك الوحيد في الكويت، الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ يمنح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في 21 يوليو المقبل ومليون ونصف المليون دينار في السحب السنوي الكبير الذي سيعقد في 19 يناير 2023.



وأضاف: يسعدنا دائما في بنك الخليج توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائنا، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة المدخرين، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على ترسيخ عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم، ولهذا جاء قرار البنك بزيادة مليونير الدانة إلى اثنين بدلا من واحد سنويا.