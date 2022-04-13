يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه وتقديم العروض الحصرية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وفي ظل الشراكة التي تجمع البنك مع الخطوط الجوية الكويتية، يوفر الوطني لعملائه خصما نسبته 10% على قيمة تذاكر السفر على الخطوط الجوية الكويتية لكل الوجهات على كل الدرجات.



ويحصل عملاء الوطني على الخصم في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الكويتية، باستخدام بطاقة Visa Infinite الوطني- الخطوط الجوية الكويتية الائتمانية، أو بطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية الائتمانية، أو بطاقة Visa Platinum الوطني- الخطوط الجوية الكويتية مسبقة الدفع.



ويتمتع عملاء الوطني من حاملي بطاقات Visa الوطني الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة بالعرض الذي يسري حتى نهاية العام الحالي.



وتوفر بطاقات Visa الوطني الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية ومسبقة الدفع باقة واسعة من المزايا الاستثنائية والتي تشمل: الحصول على أميال نادي الواحة عند استخدام البطاقة، استخدام الأميال المكتسبة لحجز تذاكر الطيران على متن الخطوط الجوية الكويتية، الترقية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، اختيار المقاعد، وكذلك الحصول على ميزة الأمتعة الإضافية.



كما توفر بطاقات Visa الوطني الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية ومسبقة الدفع العديد من المزايا التي تضمن للعملاء رحلة مريحة وأكثر رفاهية ومنها: الدخول إلى أبرز قاعات الانتظار، تأمين السفر، الاستقبال عند الوصول إلى المطار، فضلا عن برنامج مكافآت الوطني والذي يؤهل إلى اكتساب النقاط واستبدالها لدى أكثر من 900 محل مشارك.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: نسعى لتقديم مكافآت استثنائية لعملائنا إلى جانب الخدمات والمنتجات مصرفية المتميزة وحلول الدفع المتطورة بما يسهم في إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها.



وأضاف: لدينا علاقات راسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات والتي نحرص على أن ينعكس تعاوننا المستمر معهم على ما نقدمه لعملائنا من مزايا حصرية وخدمات وعروض تتماشى مع تطلعاتهم.



من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري: يسر الخطوط الجوية الكويتية التعاون مع بنك الكويت الوطني، أحد البنوك العريقة والناجحة على مستوى الكويت والمنطقة، ويسعدنا العمل معا على تقديم خدمات مميزة لعملائنا الكرام في ظل ما يربطنا من علاقات استراتيجية مميزة ممتدة لسنوات طويلة، ونسعى دائما لتعزيزها عبر البرامج المتنوعة التي نطلقها بالشراكة مع بنك الكويت الوطني وبما يلبي رغبات العملاء.



وأكد المطيري حرص الخطوط الجوية الكويتية لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين على متن طائرات الطائر الأزرق والتي تمثل بطاقات Visa الوطني الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مساهمة بارزة وإضافة لباقة خدمات الطيران والسفر التي يحصل عليها محبو السفر، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب ومتواصل بأن تكون خدماتها متكاملة للعميل الكريم، بداية من دخوله بوابة مبنى الركاب رقم 4 مرورا بسهولة إنهاء إجراءات السفر وصولا إلى الصعود على الطائرة وتلقي أفضل مستوى من الخدمات المتميزة والمريحة التي تناسب طموحاتهم بالسفر على ناقلهم المفضل وتمنحهم تجربة سفر مرفهة وآمنة.