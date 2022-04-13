الرشود: حماية بيانات العملاء وتوفير خدمات مصرفية آمنة أحد عناصر قوة «بيتك»

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف، عبدالوهاب عيسى الرشود، إن حماية بيانات العملاء وتوفير أفضل الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة لطالما شكل أولوية لدى «بيتك» وهو أحد عناصر قوته.



وأضاف أن «بيتك» يواكب ويتبنى الأنظمة الأمنية المخصصة لحماية بيانات العملاء التي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، مبينا أن ذلك جزء من استراتيجية «بيتك» للتحول الرقمي.



وأكد الرشود أن «بيتك» شريك رئيسي في نجاح حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي للعام الثاني بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، مضيفا أن أهداف الحملة تتماشى مع جهود «بيتك» في حماية بيانات عملائه، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وإيمانه بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها. وأوضح أن جهود التحول الرقمي المتسارعة في الصناعة المصرفية في المنطقة والعالم ترافقت مع تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني.



وفي هذا السياق، أكد الرشود أن «بيتك» اعتمد استراتيجية متعددة الطبقات للأمن السيبراني، الأمر الذي يضمن سلامة الأصول الرقمية للبنك، فضلا عن تطبيقه أفضل سبل التحوط مثل المراجعة الدائمة للنظم الخاصة بالبنك، وتقييم أمن وسلامة الخدمات التي يوفرها البنك لعملائه إلكترونيا، وتفعيل الرقابة والضوابط الرقابية، وغيرها من التدابير التي تعزز الأمن السيبراني. ولفت إلى أنه مع تفشي جائحة (كوفيد-19)، شهدت الخدمات الإلكترونية والعمليات المصرفية الرقمية ارتفاعا ملحوظا وتزامن ذلك مع زيادة المخاطر السيبرانية وعمليات الاحتيال الإلكتروني. بالتالي، كان لابد من رفع الوعي لدى العملاء بهذه التحديات والتصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني بعدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، وتجنب الرد على أي مكالمات هاتفية أو رسائل مشبوهة قد تصلهم سواء رسائل نصية قصيرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما إذا كان رقم المرسل غير معروف أو من أشخاص مجهولين.



وأشار الرشود إلى أن الندوات التثقيفية والرسائل التوعوية التي يواظب «بيتك» على نشرها عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جزءا مهما من جهوده الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال المتزامنة مع توسع البنوك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال الهواتف الذكية.



وتستهدف «لنكن على دراية» التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي سواء القروض، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع والقضايا المهمة.