انطلاقاً من التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بعقد اجتماع مع اتحاد مصارف الكويت لبحث سبل التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وضم اللقاء أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي والرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب.



وتم أثناء اللقاء التأكيد على الدور الفاعل والملموس لاتحاد مصارف الكويت في مختلف المجالات التنموية المالية والاقتصادية والمجتمعية بما يسهم في تحقيق خطة التنمية الوطنية بناء على رؤية كويت جديدة 2035، واستعراض دور شركة ضمان باعتبارها أحد أهم مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن هذه الرؤية، وكذلك مساهمة شركة ضمان في توفير الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص ومن بينها البنوك حال انتقال المستفيدين من خدمات الضمان الصحي من وزارة الصحة إلى الشركة.



وخلال اللقاء، أكد د.حمد الحساوي الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه البنوك الكويتية في دعم مختلف القطاعات والمشاريع والشركات والاستثمارات، وكذلك دعم المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ككل، وذلك في إطار جهود الاتحاد لدعم وتطوير الأداء المصرفي في الكويت بما يحقق الوفاء بمتطلبات اقتصاد الدولة ودعم إرساء ركائزه النقدية والمالية، مبينا أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل قاعدة أساسية في اقتصاد الدولة ويسعى إلى تنمية المجتمع ما يعني ضرورة صحة وسلامة موظفي البنوك ككل بالتعاون مع مختلف الجهات بما فيها شركة ضمان التي ستتولى مستقبلا تقديم خدمة الضمان الصحي الإلزامي لموظفي القطاع الخاص وأسرهم.



بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب عن إيمانه بالشراكة مع المؤسسات والهيئات المختلفة، وخصوصا اتحاد مصارف الكويت باعتباره يمثل قطاعا مهماً وحيويا له مساهماته المتعددة في جوانب مختلفة في الدولة، حيث إن القطاع المصرفي يعد أحد المحفزين الرئيسيين للنمو في الكويت عبر مساهمته التنموية في العديد من المجالات، وتتطلع شركة ضمان إلى دعم هذا القطاع المصرفي من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة التي تولي اهتماما كبيرا لرفع مؤشرات الرعاية الصحية من خلال الوقاية والوعي المجتمعي لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لكويت جديدة مع كون الشركة أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) وأول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) من خلال توفير الضمان الصحي مع منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات التي تضم العديد من التخصصات الطبية والخدمات ذات العلاقة.