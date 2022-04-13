٭ «الإنسان القوي اهو اللي يحول اللحظات الاستثنائية إلى لحظات ما تتنسي»
منى (نوف السلطان) - «زواج الا ربع».
٭ «مو صحيح نفقد الثقة في شخص عند أول غلطة يرتكبها واحنا كنا نثق فيه ثقة عمياء.. لازم نعطيه فرصة ونشوف شنو يقدر يسوي».
سامية (سماح)- «ناطحة سحاب».
٭ «ترى الفقر مو فقر الفلوس.. الفقر فقر الأخلاق والمبادئ».
سميرة (غرور) - «حبي الباهر».
٭ «كل واحد عايش بهالدنيا حسب قناعاته، والكلمة الحلوة صدقة».
ليلى (عبير أحمد) - «حضرة الموقف»
٭ «هذولا عيالنا ومو لاقينهم بالشارع ولا طالعين لنا بالسحب واحنا أولى فيهم بقملهم اللي براسهم!»
د.عبلة/ هدى حسين/ من شارع الهرم
٭ «المشاعر ما تنشرى بالفلوس»
ماجدة/ باسمة حمادة/ مسلسل حبي الباهر