٭ «الإنسان القوي اهو اللي يحول اللحظات الاستثنائية إلى لحظات ما تتنسي»



منى (نوف السلطان) - «زواج الا ربع».



٭ «مو صحيح نفقد الثقة في شخص عند أول غلطة يرتكبها واحنا كنا نثق فيه ثقة عمياء.. لازم نعطيه فرصة ونشوف شنو يقدر يسوي».



سامية (سماح)- «ناطحة سحاب».



٭ «ترى الفقر مو فقر الفلوس.. الفقر فقر الأخلاق والمبادئ».



سميرة (غرور) - «حبي الباهر».



٭ «كل واحد عايش بهالدنيا حسب قناعاته، والكلمة الحلوة صدقة».



ليلى (عبير أحمد) - «حضرة الموقف»



٭ «هذولا عيالنا ومو لاقينهم بالشارع ولا طالعين لنا بالسحب واحنا أولى فيهم بقملهم اللي براسهم!»



د.عبلة/ هدى حسين/ من شارع الهرم



٭ «المشاعر ما تنشرى بالفلوس»



ماجدة/ باسمة حمادة/ مسلسل حبي الباهر