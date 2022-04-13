بيروت ـ خلدون قواص



ثمّن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عاليا المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون، وقال خلال استقباله في دار الفتوى سفيرنا في بيروت عبد العال القناعي، إن الكويت على الدوام مع دول مجلس التعاون الخليجي محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه.



وحمل المفتي دريان السفير القناعي شكره الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم الى جانب اللبنانيين في شتى المجالات، وأكد على الدور الريادي الذي تقوم به الكويت في لبنان والمنطقة العربية.



ووجه تحية محبة واحترام لكل الأشقاء العرب، مؤكدا لهم ان لبنان كان وسيبقى وفيا وصادقا وحريصا على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد منطقتنا العربية.



وقدم السفير القناعي لسماحته التهاني بشهر رمضان المبارك، وأكد له محبة الكويتيين للشعب اللبناني الشقيق، ووقوف الكويت الى جانب لبنان في محنته، متمنيا أن يعم الاستقرار والازدهار في لبنان وان تحل أزماته.