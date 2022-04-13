قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يتوقف عن العمل من أجل تحقيق التعافي خلال المدة الباقية في ولايته التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، داعيا الجميع إلى العمل من أجل الصعود من الهاوية نتيجة ضعف الإنتاج في الاقتصاد اللبناني.



جاء ذلك خلال لقائه امس وزير الصناعة جورج بوشكيان يرافقه وفد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني بقصر الرئاسة في بعبدا.



وأضاف عون أن القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي تعول عليها الدولة للتعافي، معربا عن أمله في أن يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية بما يسهم في عودة الازدهار، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدما في هذا الاتجاه.



وأوضح أن قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق ويبدأ الصندوق في مساعدة لبنان، حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى الدوران من جديد، مؤكدا أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول وتنفيذه، إضافة إلى التدقيق الجنائي.