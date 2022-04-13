يعقوب العوضي



تلقى فريق كرة اليد بنادي الكويت خسارته الثانية هذا الموسم وجاءت على يد السالمية بنتيجة 27-25 وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيح سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز. ورفع السالمية رصيده إلى 24 نقطة محتلا المركز الثالث فيما بقي الكويت على رصيده السابق بـ 36 نقطة، وكان الأبيض حسم لقب البطولة قبل جولتين رسميا.



وفي السياق ذاته، تقام اليوم مباراتان على نفس الصالة ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى فيلتقي الجهراء برصيد 14 نقطة مع الصليبخات بـ 30 نقطة في الـ 8.30، بينما يواجه النصر برصيد 26 نقطة مع الساحل الذي يمتلك 4 نقاط في الـ 10.30.



ويسعى النصر لتقليص الفارق مع صاحب المركز الثاني الصليبخات في الصراع على التأهل إلى الدوري الممتاز ونسبيا ترجح كفة العنابي على الساحل نظرا لفارق النتائج وتاريخ لقاءات الفريقين، بينما ترجح كفة الصليبخات على الجهراء في اللقاء الأول، وهو ما يمنحه إمكانية الابتعاد بوصافة الترتيب العام أكثر فأكثر، ولكن لا مستحيل في الكرة، فالجهراء يقدم مستوى مميزا بينما الساحل لديه الإمكانية لتحقيق نتيجة إيجابية.