تواصلت فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم التي ينظمها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لليوم الثاني على التوالي وتستمر حتى يوم غد (الخميس) على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة السرة.



وشهد اليوم الثاني للبطولة منافسة عالية بين الفرق، حيث فاز «اس اس اتش 2» على «عادل بهبهاني» بركلات الترجيح، كما تغلب «دار عوهة 2» على «مكتب الابداع الهندسي» 4-1، وفاز «دار السور 2» على «مكتب وارة» 4-0.



وستقام منافسات الدور ربع النهائي في اليوم الثالث للدورة، حيث سيلتقي «دار المكتب العربي 1» مع «دار مركز طاهر»، و«دار اس اس اتش» مع «دار السور»، و«دار اس اس اتش 1» مع «دار نزار العنجري»، و«دار عوهة 2» مع «دار المشاريع 2».



يذكر ان الدورة تقام بنظام خروج المغلوب ويشرف على إدارتها حكام معتمدون من اتحاد كرة القدم وشارك فيها 16 فريقا من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.



من جهته، قال مدير الدورة م.عقيل مراد إن المنافسة كانت مرتفعة في مباريات البطولة وهو ما فاق توقعاتنا لوجود عدد من اللاعبين والفرق المميزين وهو ما أضفى المزيد من الإثارة على أحداث المباريات. واضاف مراد أن اللجنة المنظمة للدورة خصصت جوائز للجماهير الحاضرة في الملاعب وذلك لتحفيز الجماهير على الحضور.



وأشار مراد الى أن فكرة إقامة الدورة لقيت تجاوبا كبيرا من جانب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وهو ما سيشجعنا على إقامتها في السنوات المقبلة ايضا.