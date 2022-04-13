اعتماد النموذج من الرئيس المباشر ومدير «الإدارة ـ المنطقة» بعد التأكد من صحة البيانات الواردة

اعتماد المناطق التي سيقدم مستشفى جابر الخدمة لقاطنيها من المواطنين بدءاً من 17 الجاري

عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة آلية استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة وفقا لشروط وضوابط مجلس الخدمة المدنية.



وجاء في الآلية، التي تنشرها «الأنباء»، انه يجب تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن، فضلا عن اعتماد النموذج من الرئيس المباشر ومدير «الادارة ـ المنطقة» بعد التأكد من صحة البيانات الواردة به ثم يرسل الى جهاز الشؤون الادارية «ادارة الوظائف العامة ـ ادارة العقود الخاصة».



وتضمنت الآلية أن يقوم جهاز الشؤون الادارية بإجراء اللازم بشأن صرف البدل بعد مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفاء كل الشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية.



وأفادت الآلية بأن من شروط الصرف أن يكون للموظف في الدولة خدمة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية، فضلا عن أن يكون آخر تقريرين اداء بتقدير امتياز قبل تاريخ الصرف.



وجاء في الشروط ايضا ان يكون الموظف قد أمضى في الوزارة بعد التعيين فيها او النقل اليها مدة سنتين سابقة على قرار صرف البدل النقدي، علما انه لا يجوز تكرار صرف البدل النقدي الا بعد انقضاء عام على الاقل من تاريخ صدور كل قرار يصرف هذا البدل.



من جانب آخر، اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الأحمد التابع لمنطقة مبارك الكبير الصحية الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها وهي: جنوب السرة ـ مشرف ـ غرب مشرف ـ بيان ـ المسايل ـ أبوفطيرة ـ المسيلة ـ الفنيطيس ـ أبوالحصانية.



وجاء في القرار الذي اعتمده وزير الصحة وتنشره «الأنباء»، انه سيتم استقبال المرضى في مستشفى جابر الأحمد من خلال تحويل للعيادة الخارجية من مراكز الرعاية الأولية التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية والمحددة وهي مراكز: السلام ـ حطين ـ الصديق ـ الزهراء ـ الشهداء ـ أبوفطيرة ـ المسايل ـ مشرف ـ غرب مشرف ـ بيان ـ مركز مبارك الكبير الغربي ـ مركز مبارك الشرقي الصحي، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 17 الجاري.