أطلق بنك برقان بالشراكة مع ماستركارد في الكويت خدمة تحويلات دولية سريعة (Fast International Transfers) لتأمين تحويلات مالية دولية فورية وآمنة. وتعتبر هذه الخطوة تقدما جديدا في خطة البنك المستقبلية التي تهدف لاعتماد خدمات رقمية أكثر تطورا وحلولا تكنولوجية رائدة في المجال المالي لتعزيز تجربة العملاء المصرفية.



وسيتيح بنك برقان لعملائه من خلال هذه الشراكة مع ماستركارد للخدمات العابرة للحدود (Mastercard Send) إمكانية إجراء تحويلات دولية فورية، آمنة وسهلة على مدار الساعة، عبر موقعه الإلكتروني أو تطبيق برقان. وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في عالم الخدمات الرقمية، إذ تمكن العملاء من تحويل الأموال بعملات مختلفة الى أكثر من 25 دولة حول العالم بما في ذلك مصر والمملكة المتحدة وبنغلاديش وسريلانكــــا والفلبيــن وباكستـــان وسنغافورة وتايلنـــد ودول الاتحــاد الأوروبي. ومن مميزات خدمة Fast International Transfers الشفافية العالية في عملية التحويل، عدم دفع أي رسوم إضافية، أسعار صرف تنافسية، وإمكانية تتبع التحويلات وفقا لأعلى معايير الأمان العالمية.



وقد صرح دينيز جنكيز - رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان، حول إطلاق الخدمة قائلا: لقد مكنتنا الشراكة مع ماستركارد من توفير خدمة تسهل التحويلات المالية الدولية الفورية لعملائنا والتي نعلم أنها ضرورية لتحقيق الشمول المالي والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي. وقد أصبح بإمكان عملائنا من خلال منصة Cross Border من ماستركارد إرسال واستلام الأموال دوليا بكل سهولة في وقت قياسي وبخدمة تضمن أعلى المعايير الأمنية.



كما علق سودهير أيير - نائب الرئيس في شركة ماستركارد للخدمات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - حول الشراكة بين ماستركارد وبنك برقان، قائلا: يساعد هذا التعاون مع بنك برقان شركة ماستركارد على التوسع في نشر أبسط تقنيات التحويل المالي الدولي، والأكثر أمانا.



وأضاف: تتيح خدمة Fast International Transfers الجديدة تحويل الأموال لأكثر من 25 دولة عبر منصات البنك الرقمية. وستحدث هذه الخطوة تغييرا حقيقيا وجوهريا في عالم التحويلات المالية وتعطي دافعا كبيرا لنمو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في منطقتنا. وبفضل توسيع مجال نقاط الاستلام، يمكن للمستفيدين من هذه الخدمة الآن الحصول على أموالهم بشكل أسرع خلال دقائق فقط.



ويدعم إطلاق خدمة Fast International Transfers خطة بنك برقان الاستراتيجية الرامية لتوفير حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم.