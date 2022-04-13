القاهرة - سامي عبدالفتاح



وسط حالة الفراغ بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن مهمته مع منتخب مصر، اشتعلت معركة إعلامية بين المدير الفني السابق للمنتخب المصري حسام البدري، ورئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة السابق لإدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد، بعد أن اتهم كل منهما الآخر بأنه المسؤول عن فشل الحلم المصري في التأهل لكأس العالم، والتآمر على صالح الكرة المصرية.



البداية كانت بتصريحات إعلامية من البدري قال فيها: «منذ تولي مجاهد مسؤولية اتحاد الكرة، شعرت بأن الظروف ستكون صعبة في وجوده، ولن تكون هناك مساندة، وكثيرا ما طلبت تعديل جدول الدوري وإقامة معسكرات للاعبين المحليين ومباريات ودية لكن دون جدوى»، مضيفا: «منذ اليوم الأول للجنة الثلاثية كان هناك قرار بتعيين مدرب أجنبي، رغم أن المنتخب تأهل لكأس الأمم، بدلا من الدعم والمساندة».



وردا على تصريحات البدري، شن مجاهد هجوما معاكسا، قائلا: «التفاوض مع البدري لقيادة منتخب مصر استمر 6 أشهر، بينما تفاوضنا مع كيروش خلال عدة أيام وتولى المهمة، ولو عاد بي الزمن للوراء لاتخذت قرارا برحيل البدري بعد أول مباراة»، مؤكدا أن راتب البدري اقترب من 975 ألف جنيه شهريا وكان يرفض إقامة معسكرات، بينما كان يعمل كيروش لمدة 12 ساعة يوميا وساهم في إنعاش خزائن اتحاد الكرة بنتائجه في كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.



وأضاف: «كلام البدري لا يصدقه عقل، ويخالف كل قواعد المنطق، وهو حديث غير صحيح بالمرة»، موضحا أنه كان يتمنى تجديد عقد كيروش واستمراره في منصبه لفترة أطول.