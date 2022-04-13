أعلن الهلال السعودي مغادرة مهاجمه الدولي صالح الشهري إلى فنلندا امس لإجراء جراحة بعد إصابته بقطع في وتر قدمه، ما سيبعده فترة طويلة عن الملاعب ويبخر أحلامه بالمشاركة في كأس العالم في نوفمبر في قطر.



وقال الهلال عبر حسابه في «تويتر» إن الشهري «يجري فحصا اليوم الأربعاء، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن» على أن «يجري عملية جراحية الخميس بعد إصابته بقطع في الوتر» ثم يعود إلى العاصمة الرياض الأحد المقبل.



وكان الشهري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الهلال في مباراة الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولي لمباريات دوري أبطال آسيا. وبعد أن سجل هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة، خرج متأثرا بالإصابة عند الدقيقة 33 من المباراة التي انتهت بفوز الهلال حامل اللقب 2-1.



وكان الكشف الطبي المبدئي الذي خضع له الشهري أظهر ابتعاده لأشهر طويلة عن الملاعب، ما يعد صفعة كبيرة لآماله بالمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم حيث وقع «الأخضر» بمجموعة قوية تضم الأرجنتين وپولندا والمكسيك.



وبرز الشهري (28 عاما)، المهاجم السابق لنادي الرائد، بشكل كبير في التصفيات الأخيرة لكأس العالم مع السعودية التي ستخوض المونديال للمرة السادسة في تاريخها.



وتفاعل مع احتفال زملائه في الهلال على طريقته وحمل القائد سلمان الفرج قميصه بعد الفوز على الريان القطري 3-0 في دوري أبطال آسيا، فكتب على تويتر «لا خلا ولا عدم يا إخواني.. فالكم الذهب يا رب»، فيما كتب ناديه «سلامتك يا #فرد_الهلال».



يذكر ان الشهري ثالث لاعب ينتهي موسمه مع الهلال بسبب الإصابة، بعد عبدالاله المالكي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام اليابان خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمهاجم البيروفي اندريه كاريو، بعد إصابته مع منتخب بلاده بالتواء في الركبة خلال مشاركته أيضا في تصفيات المونديال.