التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، في ديوان عام الوزارة اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ بمناسبة زيارته للبلاد.

وقدم المبعوث ليندركنغ شرحا عن آخر المستجدات الحاصلة على الساحة اليمنية، مشيدا بالمواقف الثابتة لدولة الكويت لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن الشقيق.

من ناحيته أكد وزير الخارجية دعم ومساندة دولة الكويت للجهود المبذولة لتأمين استمرار الهدنة والدخول في عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو الأمن والاستقرار مرحبا في ذات السياق بالتطورات الأخيرة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وشدد على أهمية دور الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق مؤكدا على دعم الكويت لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص في هذا الإطار.