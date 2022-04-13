تدخل غدا الخميس دورة كلية الكويت التقنية لكرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية والتي يشرف عليها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 32 فريق من مختلف المناطق منافسات دور ال 16 بإقامة اربع مباريات the champion مع ROYAL FC ، والمباراة الثانية يلتقي توجيه الأحمد مع الجهراء ، بينما ستكون المباراة الثالثة بين الملكي وهلا مدريد ، وتختتم مباريات اليوم بلقاء العربي 2 مع Blaugrane وتستكمل منافسات دور ال32 غدا .

ومن جانبه أكد فهد الخليفة عضو الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي – رئيس لجنة التعليم العالي على ان منافسات دورة كلية الكويت التقنية تشهد منافسة قوبة من الفرق المشاركة من اجل تحقيق اللقب الأول خاصة ان اللجنة العليا المنظمة للدورة رصدت حوافز كبيرة للفائزين بجانب اختيار أفضل لاعب بالدورة وأفضل حارس مرمي بجانب جائزة الهداف.

وقال الخليفة: الدورة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد بنشر الرياضة المدرسية بين طلاب المدارس والجامعات وخلق أجواء تنافسية وزيادة التعارف بين اللاعبين وكشف المواهب، خاصة ان الاتحاد نظم هذا العام دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة وكذلك مهرجان البراعم للمرحلة الابتدائية وجاءت دورة كلية الكويت التقنية لتكون امتداد لأنشطة الاتحاد.

وفي نفس السياق أشار الدكتور احمد عبد الحميد الحمدان امين عام الاتحاد الي ان اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة ناصر بنيان والمدرب الوطني أنور بوطيبان والدكتور على الضاحي تتابع المباريات بصفة يومية من اجل اختيار أفضل لاعب بالدورة وكذلك رصد الأهداف من اجل ترشيح هداف الدورة.