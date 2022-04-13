بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامي، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى معالي شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الصديقة متمنيا سموه له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.