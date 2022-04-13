شوق الفنان حمادة هلال، الجمهور بأحداث مسلسله الرمضاني "المداح.. أسطورة الوادي" من خلال إعلان الجن الحرب عليه.

وكتب حمادة هلال منشورا جاء فيه :"صابر داخل على حرب .. مدد يارب".

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الثاني من مسلسل (المداح) قصة "صابر" بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلي الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وتدور الأحداث حول "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن؛ ولا سيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، في هذا الجزء ينطلق "صابر" بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخرى وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت.

ويشارك في بطولة المسلسل هبة مجدي، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.