تم إصدار خطة مدتها خمس سنوات لتوجيه وتطوير التعليم الأسري في الصين، وذلك من قبل 11 وكالة معنية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم واتحاد النساء لعموم الصين.

ويتمثل الهدف النهائي للخطة في بناء نظام توجيه للتعليم الأسري يخدم المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتحسين آلية التعليم التعاوني بين المدرسة والأسرة والمجمع السكني، وضمان النمو الصحي للأطفال، وفقا للخطة.

وأضافت الخطة أنه بحلول عام 2025، سيتم زيادة عدد مقدمي خدمات التوجيه للتعليم الأسري بشكل كبير، وسيتم تشكيل قوة عاملة مهنية بشكل أساسي، وستكون الموارد الاجتماعية ذات الصلة متاحة بشكل أكبر.

كما حددت الخطة الجهود الرامية لتجديد سياسات التعليم الأسري، واستكشاف مسارات لإطلاق مؤسسات التوجيه، وتوسيع بناء أماكن تعليمية لأولياء الأمور في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمجمعات السكنية التي تعقد جلسات توجيهية منتظمة