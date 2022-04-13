في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 34 مليار دولار، بعد أن جاء الطلب على السندات الثلاثية أمس أعلى قليلا من المتوسط..

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 720ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 43ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 34 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 920ر1% ومعدل التغطية 47ر2 مرة من قيمة الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 52ر2 مرة.