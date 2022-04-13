يرى اللاعب الألماني الدولي السابق توني كروس أن مجموعة المنتخب الألمانى فى مونديال قطر 2022 من حيث مدى قوة المنافسة هى فى موقع " الوسط بين تحديات البطولة الماضية 2018 ويورو 2020 " .

وقال كروس للمدونة الصوتية (بودكاست) الخاصة به "اينفاخ مال لوبين" خلال حديث مع شقيقه فيليز مساء الثلاثاء "لا أراها بنفس صعوبة يورو 2020، لا أراها على الورق في نفس سهولة قرعة مونديال 2018، لكن علينا أن نتوخى الحذر هناك".

وفي يورو 2020 لعب منتخب ألمانيا في مجموعة واحدة مع البرتغال وفرنسا والمجر، وبلغ دور الستة عشر ، وفي مونديال 2018 حل منتخب ألمانيا في المركز الأخير رغم تواجده في مجموعة واحدة مع السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وفي مونديال قطر ستلعب ماكينات ألمانيا إلى جانب إسبانيا واليابان والفائز من مواجهة نيوزلندا مع كوستاريكا.

وأوضح كروس "بالطبع هي مجموعة عليك أن تعبر من خلالها، هذا ما قلناه في مونديال 2018 أيضا، عندما لم تنجح الأمور".

ويرى كروس الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي، أن التشكيل الحالي لمنتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب هانسي فليك، يستطيع الفوز على اليابان بينما ستكون الفرصة متساوية أمام إسبانيا.