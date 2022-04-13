أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع القيمة السوقية للشركات الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة بكوريا الجنوبية بنحو 70 تريليون وون (57 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية تراجع سوق الأوراق المالية.

وبحسب بيانات معهد كوريا "سي.إكس.أو" للدراسات الاقتصادية بلغت القيمة السوقية لـ 2470 شركة مدرجة في البورصتين الرئيسية والثانوية بكوريا الجنوبية بنهاية آذار/مارس الماضي 2511 تريليون وون، بانخفاض قدره 69 تريليون وون عن نهاية العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووصلت القيمة السوقية لشركة سامسونج إلكترونيكس أكبر منتج لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم بنهاية آذار/مارس الماضي 5ر415 تريليون وون بانخفاض قدره 7ر53 تريليون وون مقارنة بقيمتها في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي لتسجل أكبر تراجع في البورصة.

في المقابل سجلت مجموعة كيه.بي فاينانشال جروب للخدمات المالية أكبر زيادة في القيمة السوقية، وبلغت 3ر2 تريليون وون، وتلتها مجموعة شينهان فاينانشال جروب التي زادت قيمتها السوقية بنحو 2ر2 تريليون وون ثم شركة بناء السفن هيونداي للصناعات الثقيلة وزادت قيمتها بمقدار 9ر1 تريليون وون.

ووصل عدد الشركات التي تصل قيمتها إلى تريليون وون أو أكثر إلى 273 شركة مدرجة في البورصة، بانخفاض قدره 15 شركة عن نهاية العام الماضي.