حمل رئيس "آبل" تيم كوك الثلاثاء على محاولات ضبط المتجر الإلكتروني التابع للمجموعة الأميركية العملاقة (آب ستور)، مؤكدا أن هذه المشاريع تهدد خصوصية مستخدمي هواتف "آي فون".

وخلال قمة "الجمعية الدولية لمتخصصي الخصوصية" في واشنطن، سعى كوك إلى حشد الدعم في وقت يسعى مسؤولون سياسيون في الولايات المتحدة وخارجها، إلى إرغام "آبل" على السماح لمستخدمي هواتف "آي فون" بتحميل تطبيقات محمولة من خارج متجرها "آب ستور".

وقال كوك "نحن قلقون للغاية من التشريعات التي من شأنها نسف حماية الخصوصية وسلامة الخدمات"، لافتا إلى أن "المخاطر التي نواجهها لا تقوّض بياناتنا فحسب بل أيضا حريتنا كبشر".

وتخوض المجموعة الأميركية العملاقة نزاعا قضائيا مع "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت" والتي سعت إلى التحايل على قواعد "آب ستور" متهمة "آبل" بممارسة سياسة احتكارية على صعيد شراء الأصول والخدمات من متجرها الإلكتروني.