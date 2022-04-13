افتتحت لاعبة كرة القدم الأميركية ترينيتي رودمان، ابنة لاعب كرة السلة السابق المشاغب دنيس رودمان، رصيدها الدولي مع منتخب بلادها الفائز على أوزبكستان 9-صفر الثلاثاء في مباراة ودية في تشيستر بولاية بنسلفانيا.

وسجلت ابنة الـ 19 عاماً هدفها الاول في مباراتها الدولية الثالثة بعدما دخلت في الشوط الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 72.

وخاضت رودمان التي تعتبر نجمة صاعدة في كرة القدم النسائية وتلعب في صفوف حامل اللقب واشنطن سبيريت أول مباراة دولية في مسيرتها أمام جمهورية تشيكيا في شباط/فبراير.

افتتح المنتخب الاميركي التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل الأوزبكية كاميلا زاريبوفا التي سجلت في مرمى فريقها في الدقيقة الأولى، قبل أن يدك شباك ضيفه بثمانية أهداف تناوبت على تسجيلها كاتارينا ماكاريو (12 و45+2) ومالوري بوغ (14) وروز لافيل (25 و27) ورودمان (71) وميدج بيرس (84) وأشلي سانشيس (90).

وهي المباراة الـ 67 للمنتخب الأميركي للسيدات الذي يشكّل مرجعًا في كرة القدم النسائية على أرضه من دون خسارة.

وتألق دنيس رودمان في ملاعب كرة السلة واشتهر بمظهره الغريب وشعره الملون ووشومه واستفزازه لمنافسيه على أرض الملعب ومغامراته خارجه، ليتوج بطلاً لدوري المحترفين خمس مرات، بداية مع ديترويت بيستونز عامي 1989 و1990 قبل أن ينتقل إلى شيكاغو بولز ليلعب إلى جانب الاسطورة مايكل جوردان ويحرز اللقب أعوام 1996 و1997 و1998.

اختير أفضل لاعب في فئة المتابعات في الدوري سبع مرات توالياً بين عامي 1992 و1998، في رقم قياسي ما زال صامداً حتى الآن. وتم ادراجه في قاعة المشاهير في عام 2011.