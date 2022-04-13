ذكرت صحيفة (توتو يوفنتوس) الإيطالية ، أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد لتقديم عرض للتعاقد مع الدولي البرازيلي جليسون بريمر قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم في نادي تورينو الإيطالي.

ووفقًا لتوتو، ليفربول يستعد لدفع 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بريمر في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف في حين أن تقارير سابقة أشارت إلى أن السعر الذي يطلبه تورينو للمدافع قد ارتفع ليتراوح بين 33-40 مليون جنيه إسترليني بفضل أدائه.

ويرتبط صاحب الـ 24 عاما بعقد مع تورينو حتى صيف 2024، في الوقت الذي يعد فيه أحد ركائز فريقه الرئيسية إذ يتميز بقوته البدنية وقدرته على بناء اللعب، فضلا عن قوته في الالتحامات.

رغم ذلك، فإن بريمر، لم يحظ بفرصة تمثيل منتخب البرازيل حتى الآن.

ويواجه نادي ليفربول، منافسة قوية من أندية إيفرتون وإنتر ميلان، وبايرن ميونخ الذين يتنافسون ايضا لضم قلب دفاع نادي تورينو، البرازيلي ” جليسون بريمر ".