واجهت شرطة سان فرانسيسكو أخيرا مشكلة غير مسبوقة، عندما أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خلال الليل مع مصابيح مطفأة ومن دون أي شخص في داخلها.

وانتشر عبر الشبكات الاجتماعية تسجيل مصور عن الحادثة التقطه أحد المارة، ما دفع بشركة "كروز" المالكة للمركبة إلى التعليق عبر تويتر لإيضاح ما حصل.

وقالت ناطقة باسم "كروز" أخيرا في تعليق على الفيديو الذي نشره أحد الصحافيين "مركبتنا الذاتية القيادية أعطت أولوية المرور لسيارة شرطة، ثم توقفت في النقطة الآمنة الأقرب بعد الإشارة، كما هو مرتقب".

وأضافت "اتصل شرطي بـ+كروز+ من دون تسطير أي محضر ضبط".

ويظهر التسجيل المصور شرطيا يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم "لا أحد في الداخل! هذا جنون". وتنطلق بعدها السيارة الذاتية القيادة تلقائيا للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.

وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن عناصرها "اتصلوا بمشغلي المركبة الذاتية القيادة (...) فريق الصيانة تولى السيطرة على المركبة".

وأكدت "كروز" حصول الواقعة موضحة أن المصابيح كانت مطفأة بسبب خطأ بشري.