الجلوس خارج مقهى وارتشاف القهوة ومتابعة صخب المدينة وحركتها؛ هذا جزء رئيس من السمة الباريسية مثلما ذكرتنا الأفلام والبرامج التلفزيونية مجددا.

وفي حين أن باريس معروفة بالفعل بشرفات مقاهيها، فإن الجائحة شهدت أيضا استحواذ المقاهي والمطاعم على أجزاء أكبر من الجزء المخصص لتوقف السيارات والأرصفة لإقامة مناطق موسعة للجلوس وتناول الطعام والشراب .

ويرجع انتشار المقاهي في انحاء المدينة إلى القرن التاسع عشر فصاعد عندما جرى توسيع الأرصفة.

والآن تحولت المدينة مجددا إلى ما يبدو أنه مقهى خارجي متصل وأصدرت إدارة مدينة باريس ما لا يقل عن 1600 تصريح لمساحات المطاعم الخارجية قبل بداية الموسم الخارجي لمشهد فن الطهو في الأول من نيسان/أبريل الجاري.

وأصبحت مساحات الجلوس الخارجية الموسعة هذه التي لم يتم السماح بها سوى في 2020 للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مظهرا دائما ومن المقرر الآن أن تخدم الرعاة مجددا بينما يسمح الطقس بهذا. وتستمر التصاريح حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وفي حين أن الأمور تسير على نحو جيد مع أصحاب المطاعم والضيوف والسياح، فأن سكان بعض الضواحي بدأوا يشتكون من الضوضاء، بحسب صحيفة لوباريزيان..

وتنص القواعد الجديدة حاليا على ضرورة غلق مساحات الطعام والشرب الخارجية الساعة العاشرة مساء ويجب على المنظمين إبلاغ الضيوف بالمغادرة سريعا بعد ذلك احتراما للجيران.

وأصبحت المساحات الخارجية التي كان مسموح بها في البداية مجانا بناء على مبادرة من العمدة آن هيدالجو، برنامجا مربحا للمدينة. فهي تدر الآن ما بين 2ر2 إلى 5ر2 مليون يورو في خزائن البلدية كل عام من تصاريح مساحات تناول الطعام الخارجية، بحسب لو باريزيان.