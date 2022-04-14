لقي باحث كولومبي كان يعمل لصالح إحدى الجامعات الأميركية حتفه الأحد بعدما دهسه فيل في متنزه كيبالي الوطني غرب أوغندا، على ما أعلنت الاثنين الهيئة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية.

وكان سيباستيان راميريز أمايا، وهو باحث يعمل في جامعة ولاية أريزونا الأميركية، موجوداً مع باحث آخر وأحد المرشدين في هذا المتنزه المعروف بتنوّع الحيوانات البرية التي يحويها وبمركزه الخاص بالأبحاث.

وأوضحت الهيئة الأوغندية المسؤولة عن المتنزهات الوطنية في بيان ان أفراد المجموعة "صادفوا فيلاً كان بمفرده ثم هاجمهم، ما دفعهم للركض في اتجاهات مختلفة. وطارد الفيل سيباستيان وداس عليه ما أدى إلى وفاته".

وأضافت "لم نشهد حوادث مماثلة طوا السنوات الخمسين الفائتة التي تخللتها أبحاث عن الغابات أُجريت في متنزه كيبالي الوطني".