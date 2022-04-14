قضت المحكمة الوطنية الإسبانية على رجل بالسجن 7 سنوات بعد تهديده بقتل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وكان مانويل موريللو (66 عاما) قد نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تحوي كلمات تهدد سانشيز. وقامت الشرطة بمداهمة منزله وصادرت عدد 7 قطع أسلحة نارية محظورة بما في ذلك بندقية آلية.

وقالت المحكمة في حكمها إن موريللو قرر أن "الحل لإحداث تغيير في الوضع السياسي الإسباني هو التسبب في وفاة رئيس الوزراء".

وأضافت أن "ترسانته من الأسلحة المصادرة" كانت "ظرفا يشير إلى الخطر الكبير الذي ينطوي عليه القرار الذي اتخذه موريللو".