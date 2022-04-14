قالت وكالة ناسا إن تلسكوبها الفضائي هابل رصد أكبر نواة داخلية لمذنب رآها علماء الفلك.

ويبلغ قطر نواة المذنب وهي جليدية حوالي 80 ميلا تقريبا (128 كيلومترا)، مما يجعلها أكبر من ولاية رود آيلاند، وفقا لناسا.

وقالت ناسا إن النواة أكبر بحوالي 50 مرة من تلك الموجودة في قلب المذنبات المعروفة، مضيفة أن كتلة المذنب تبلغ 500 تريليون طن أي أكبر بمئة ألف مرة من كتلة المذنب النموذجي القريب من الشمس.

ويتحرك المذنب بسرعة 22 ألف ميل في الساعة (35200 كيلومتر في الساعة) من حافة النظام الشمسي، غير أنه لن يقترب أبدا من الشمس بأكثر من مليار ميل، وفقا لناسا.