أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال شباط/فبراير الماضي نتيجة تراجع الصادرات، في حين تراجع عجز ميزان الحساب الجاري خلال الشهر نفسه.

وذكرت إدارة الجمارك الفرنسية أن العجز التجاري خلال شباط/فبراير الماضي بلغ 3ر10 مليار يورو مقابل عجز قدره 96ر7 مليار يورو خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وعجز قدره 35ر5 مليار يورو خلال شباط/فبراير من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات الفرنسية خلال شباط/فبراير بنسبة 9ر3% شهريا في حين زادت الواردات بنسبة 8ر0%. وعلى أساس سنوي زادت الصادرات الفرنسية بنسبة 1ر18% في حين زادت الواردات بنسبة 9ر27%.

في الوقت نفسه تراجع عجز ميزان الحساب الجاري إلى 1ر1 مليار يورو مقابل 3ر1 مليار يورو خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب بيانات بنك فرنسا المركزي.

وزاد عجز ميزان تجارة السلع لفرنسا خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة طفيفة إلى 8ر6 مليار دولار في ارتفاع فائض ميزان تجارة الخدمات بنسبة طفيفة إلى 9ر4 مليار يورو.