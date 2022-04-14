تمكنت ألمانيا من إزاحة الولايات المتحدة من صدارة قائمة أكبر المستثمرين في فرنسا وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وأعلنت غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية الألمانية في باريس ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية للشركات الألمانية في فرنسا المجاورة في العام الماضي. وحسبما أعلنت الغرفة، فإن فرنسا شهدت في العام الماضي 1607 مشروع لنقل أو توسيع مقار لشركات ألمانية وذلك بارتفاع بنسبة 32% مقارنة بعام 2020، وقد ارتفع عدد فرص العمل التي تم توفيرها بسبب هذه المشاريع بنسبة 30%.

يذكر أن فرنسا بها نحو 4500 شركة ألمانية يمعل بها نحو 320 ألف شخص.

من جانبه، قال الرئيس التفنيذي للغرفة، باتريك براندماير إن أسباب تنامي جذب فرنسا للشركات تتمثل في إصلاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لظروف عمل الشركات خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إصلاحه لسوق التدريب فضلا عن توافر الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة بشكل جيد.

وأضاف أن فرنسا أصبحت ترحب بالشركات الراغبة في الاستثمار وتقدم لها الرعاية في مناطق البلاد بشكل أكبر من ذي قبل، كما تعززت نظرة الشركات الألمانية إلى القرب الجغرافي لفرنسا باعتباره ميزة.

وأوضحت المديرة العامة لوكالة التنمية الاقتصادية الحكومية "بزينس فرانس"، ماري-سيسل تارديو أن الشركات الألمانية تستثمر في فرنسا في الإنتاج والبحث والخدمات في قطاعات مثل التنقل والصحة والتحول البيئي وإعادة التدوير بالإضافة إلى تجارة الجملة.

وأضافت أنه لما كانت الشركات الألمانية تُعْتَبَر في فرنسا شركات طموحة، فإن تعزيز هذه الشركات استثماراتها في فرنسا يُعْتَبَر بمثابة تعضيد من نوع خاص للسياسة الاقتصادية الفرنسية، وقالت إن الألمان يسهمون من خلال هذا الدور في النمو والتوظيف والقوة الشرائية في البلد المجاور لهم.