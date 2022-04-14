أظهرت إحصاءات رسمية أن أسعار الوقود والأغذية ترتفع بسرعة مما أدى لارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر آذار/مارس الماضي، وذلك حتى قبل ارتفاع فواتير الطاقة.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية" ايه بي ميديا" عن مكتب الاحصاء الوطني القول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 7% خلال عام حتى آذار/مارس الماضي، مقارنة بـ 2ر6% في شباط/فبراير الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ آذار/مارس 1992، عندما بلغت نسبة التضخم 1ر7%.

وجاءت زيادة معدل التضخم أعلى من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 7ر6%، ويرجع ذلك إلى أسعار الوقود والأغذية.

ولكن الزيادة لم تأخذ في الحسبان متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء التي تقدر بـ 54%، التي تم تطبيقها على نحو 22 مليون شخص منذ أسبوعين.

ولن يظهر تأثير فواتير الطاقة على أرقام التضخم حتى العام المقبل، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات شهر نيسان/أبريل الجاري ارتفاعا أخر في معدل التضخم.

وقد توقع بنك انجلترا إمكانية ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 8% في نيسان/أبريل الجاري.