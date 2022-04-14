قال باحثون من دافوس إن الثلوج التي تساقطت خلال الشتاء الماضي في عدد من محطات الطقس بجنوب سويسرا كانت عند أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات.

وقال معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية إن هذه الظاهرة ترجع إلى طول فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة نسبيا.

وأضاف المعهد أن الثلوج تساقطت بكميات أقل مقارنة بالمتوسط على المدى الطويل في المناطق المنخفضة في شمال سويسرا.

و يتباين هذا مع المناطق الأعلى في الشمال، التي استقبلت ثلوجا كثيفة. وكانت الثلوج قد بدأت في الهطول مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، و تساقطت بشدة خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير الماضيين، مما أسفر عن وجود غطاء ثلجي فوق المعتاد.

وحتى 11 نيسان/أبريل الجاري، أسفر 145 انهيارا جليديا عن وقوع إصابات وأضرار بالمنشآت. وتضرر الاشخاص في 116 انهيارا جليديا، مقارنة بـ 131 خلال شتاء 2020 و.2021