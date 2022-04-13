كشف المخرج إسماعيل مراد، مؤسس ورئيس مهرجان بور سعيد السينمائي "العالم القديم" عن تكريم الفنان الكبير أحمد بدير في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو المقبل.

وأعرب الفنان الكبير أحمد بدير عن سعادته بتكريمه في المهرجان، وقال - في تصريحات صحفية-: أن التكريم في بور سعيد له مكانة خاصة جدا في قلبه كونه يأتي في محافظة هي الأقرب بين المحافظات المصرية إلى قلبه وأنه يحمل الكثير من الذكريات الجميلة التي تربطه بها ومن مهرجان سينمائي دولي يقام على أرضها وهو بمثابة شمعة ثقافية وفنية تضيئ في سماء الفنون المصرية لذلك فهذا التكريم مصدر سعادة غامرة بالنسبة له.

ومن جانبه، قال المخرج إسماعيل مراد: إن تكريم الفنان الكبير أحمد بدير هو تكريم لقيمة وقامة فنية مصرية قدمت الكثير في شتي المجالات الفنية من مسرح وسينما وتليفزيون وإذاعة وتاريخه حافل بالعلامات السينمائية البارزة التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.

وأوضح "مراد " أن برنامج التكريمات في مهرجان بورسعيد السينمائي له خصوصية شديدة بين المهرجانات المصرية، فهو سيجمع بين قامات فنية في شتى المجالات من تمثيل وتصوير وإخراج وسيناريو ونقد وديكور وماكياج ومونتاج ومؤثرات خاصة ومعارك، لأنه لولا هذه العناصر الفنية ما اكتملت عناصر الفيلم.

يشار إلى أن الفنان الكبير أحمد بدير يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بأكثر من عمل؛ في مقدمتها الجزء الثالث من المسلسل الملحمي "الاختيار" الذي يجسد فيه شخصية المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والعمل الثاني هو مسلسل "المداح 2" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل "راجعين يا هوى" مع المخرج محمد سلامة.