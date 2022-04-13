أعادت نيوزيلندا فتح حدودها أمام الزوار الأستراليين حيث بدأت البلاد في تخفيف القيود الصارمة المفروضة بسبب الجائحة.

ويمكن الآن للمواطنين الأستراليين الملقحين والمقيمين الدائمين المسافرين من أي مكان في العالم السفر إلى نيوزيلندا دون الحاجة إلى عزل أنفسهم.

وقالت الخطوط الجوية النيوزيلندية إن لديها 11 رحلة شبه كاملة قادمة من أستراليا إلى نيوزيلندا اليوم.

وأضافت الشركة 96 رحلة إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمواكبة الطلب.

وقالت المتحدثة باسم طيران نيوزيلندا ليان جيراجتي: "هذه هي الخطوة الأولى في الترحيب بالزوار الدوليين مرة أخرى إلى شواطئنا".

وأغلقت نيوزيلندا حدودها أمام جميع المسافرين تقريبا في آذار/مارس .2020

ومن المتوقع أن تفتح نيوزيلندا الحدود بالكامل بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

ويبلغ عدد سكان نيوزيلندا 5 ملايين نسمة، وسجلت نحو 780 ألف حالة إصابة بكوفيد19- ونحو 500 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.