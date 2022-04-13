قالت شركة تسلا إن مصنعها في الصين باع أكثر من 180 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2022.

وأطلقت الشركة خدمات تجميع السيارات ذاتية الخدمة "بدون اتصال" في أجزاء كثيرة من الصين في مواجهة العودة المتفرقة لظهور كوفيد-19، مما أدى إلى تقصير عملية التسليم من حوالي ساعتين إلى نحو 20 دقيقة.

وبلغ حجم التسليم 484130 مركبة في مصنع جيجا شانغهاي العام الماضي، بزيادة قدرها 235 بالمائة عن عام 2020، وهو ما يمثل 51.7 بالمائة من الطاقة الإنتاجية العالمية لشركة تسلا في عام 2021.

وفي العام الماضي، قام مصنع تسلا في شانغهاي بتسليم أكثر من 160 ألف مركبة إلى الأسواق الخارجية، مما ساهم في تلبية احتياجات أكثر من 10 دول ومناطق في أوروبا وآسيا.