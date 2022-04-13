قال سفير الكويت لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح، انه في ظل التطورات والتحولات الدولية فإن حكمة دول مجلس التعاون في التعاطي تجاه المستجدات الدولية يعتبر صمام أمان للمنطقة.

جاء ذلك خلال افطار رمضاني أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين إلى الجمهورية الايطالية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة روما.

ونوه الشيخ عزام الصباح بأن دور المملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم محوري ويعد ركيزة اساسية للسلام والاستقرار في المنطقة والذي يشكل الأرضية والدعامة الأساسية للأمان والرفاه المشترك.