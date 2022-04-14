لاحظ باحثون ضمن دراسة فنلندية مشتركة أن الوقوف يساعد على تجنب الأمراض المزمنة، كما أنه مرتبط بحساسية أفضل على الإنسولين. وبحسب التقرير الذي أورده موقع «غود نيوز نتوورك»، فإن زيادة فترة الوقوف اليومية تساعد على الوقاية من الأمراض.



وقام الباحثون في دراسة أجراها كل من مركز «PET» بجامعة توركو ومؤسسة «UKK» بدراسة الارتباطات بين مقاومة الإنسولين والسلوك الخامل، والنشاط الجسدي واللياقة البدنية لدى البالغين غير الناشطين في سن العمل المعرضين لخطورة زائدة في الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض الأوعية القلبية الوعائية، ولاحظ الباحثون في الدراسة أن الوقوف يرتبط بحساسية أفضل على الإنسولين بمعزل عن كمية النشاط الجسدي اليومي أو فترة الجلوس، ومستوى اللياقة البدنية أو الوزن الزائد.



وأشار تارو غارثويت من الجامعة إلى أن مثل هذا الارتباط لم يظهر من قبل والنتائج تشجع على استبدال جزء من فترة الجلوس اليومية بالوقوف، لاسيما إذا كان لا يمكن تلبية توصيات النشاط الجسدي.

عن «دويتشه فيله»