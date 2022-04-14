محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تنوي التريث وانتظار ما ستسفر عنه دراسة جدوى حول مشروع الزور للبتروكيماويات قبل إصدار مناقصات العقد الرئيسي للمشروع المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار.



ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة قولها أن كيبيك تعتزم تأجيل مناقصة العقود الرئيسية لمجمع الزور للبتروكيماويات، وبات من المتوقع الآن أن تصدر دعوة لتقديم عطاءات على المشروع في عام 2023 على أقرب تقدير.



وكانت مجلة ميد قد أفادت مؤخرا أن كيبيك كانت تستعد لطرح مناقصة لاجراء دراسة تبحث في جدوى مشروع الزور للبتروكيماويات العملاق. من المتوقع أن تبحث دراسة كيبيك المزمع اجراؤها في توقعات السوق للمنتجات المكررة والبتروكيماويات على مدى 25 إلى 35 عاما القادمة.



وقال أحد المصادر: «تريد كيبيك الانتظار حتى تحصل على نتائج دراستها المخططة قبل أن تطرح العقود الرئيسية لهذا المشروع، ومن المحتمل أن تكون هناك تأخيرات في الدراسة تتعلق باستقالة الحكومة ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثير غير مباشر على موعد طرح العقود الرئيسية أيضا».



وبالإضافة الى ذلك، من المرتقب أن تسفر الاستقالة عن أثار واسعة تشمل قطاع النفط والغاز في البلاد.