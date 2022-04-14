قام البنك الأهلي المتحد أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: سهام مزيد الرجعان، وحليمة عنزان الوزان، ومليحة فاضل أرتي، وخالد علي السعدي، ومشعل محمد المظفر، ورياض ناصر الحقان، وفاطمة قاسم الماوردي، ومحمد نواف بيدس، ورهام حسن أكريم، ونوال فالح نصار.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، فضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة.



علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.