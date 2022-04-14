يجري بنك وربة سحب السنبلة الكبير اليوم الخميس، حيث سيعلن عن اسم الرابح في تمام الساعة الثانية ظهرا عبر إذاعة 360 FM، حيث سيتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وتتميز حملة حساب السنبلة في 2022 بالسحوبات الكبرى التي تقام بشكل ربع سنوي، وفي هذا السحب الكبير الأول سيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار لفائز واحد، إضافة على السحب الكبير، سيتم الإعلان عن فائزي السحب الأسبوعي لحساب السنبلة حيث يتم تتويج 10 فائزين لكل منهم مبلغ 1000 دينار.



كما سيتم السحب الخاص بحساب السنبلة للأطفال الشهري، الذي يتوج 7 فائزين حيث سيحصل الفائز الأول على 1000 دينار، والفائز الثاني على 500 دينار، والفائز الثالث حتى السابع لكل منهم 100 دينار.



وحول الشروط، يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهران كاملان قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة الحد الأدنى للحساب.