بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مع سفراء قطر وجيبوتي والهند وإيطاليا وأوكرانيا، كل على حدة، مواضيع ذات اهتمام مشترك.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي ان الشيخ أحمد النواف بحث مع سفير دولة قطر الشقيقة علي آل محمود والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.



وأضاف البيان ان سفير قطر ثمن ما تم بحثه من موضوعات والتي من شأنها الدفع باتجاه تحقيق دعم التعاون الأمني الخليجي.



وأشار الى أن وزير الداخلية استعرض في وقت لاحق مع سفير جمهورية أوكرانيا الصديقة د.ألكسندر بالانوتسا والوفد المرافق له المواضيع ذات الاهتمام مشترك.



وقال البيان ان وزير الداخلية التقى في وقت لاحق سفير جمهورية جيبوتي الشقيقة عبدالقادر عمر والوفد المرافق له، حيث اشاد بالعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية جيبوتي، وبدوره عبر سفير جمهورية جيبوتي عن تقديره للكويت ودورها البارز خاصة في إقرار السلام في المنطقة.



وأضاف انه التقى كذلك في وقت لاحق بسفير جمهورية الهند الصديقة سيبي جورج والوفد المرافق له، مؤكدا على تاريخية العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا حرص الجانبين على زيادة آفاق التنسيق والتعاون الأمني.



وذكر ان سفير جمهورية الهند أثنى على دور الكويت الرائد على المستوى الدولي والإقليمي، مشيدا بالتعامل الحضاري والتسهيلات التي توفرها وزارة الداخلية للجالية الهندية بالكويت.



وفي وقت لاحق، بحث الشيخ أحمد النواف مع سفير جمهورية ايطاليا الصديقة كارلو بالدوتشي والوفد المرافق له عددا من الموضوعات المشتركة لاسيما المتعلقة بالشأن الأمني وسبل تعزيزها، حيث أكد على عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مشيدا بما تقوم به الكويت من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة