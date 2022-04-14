مبارك الخالدي



يستعيد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي جهود حارسه الاساسي سليمان عبدالغفور في مباراة الاخضر غدا الجمعة امام الشباب ضمن الجولة الـ16 لبطولة الدوري. وغاب عبدالغفور بداعي الإصابة فترة طويلة بسبب آلام في عضلة الترقوة خضع بسببها لكورس علاجي داخل الكويت وخارجها. وتشكل عودة عبدالغفور استعادة للثقة للخط الخلفي بالكامل والفريق بشكل عام. وفي الإطار ذاته، يفتقد الفريق المحترف الليبي السنوسي الهادي بداعي الاصابة التي لحقت به في المباراة الماضية امام النصر، اذ فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة د.انور محمد علي اراحة اللاعب تفاديا لأي تفاقم قد يحرم الفريق من جهوده في المباريات المقبلة. وفي شأن متصل، قررت لجنة المسابقات وبعد موافقة الفريقين نقل مباراة الاخضر مع الشباب الى ستاد نادي الكويت بدلا من ملعبها السابق ستاد الشباب بالأحمدي.