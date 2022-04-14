جرّد ريال مدريد الإسباني ضيفه تشلسي الإنجليزي من لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم رغم خسارته أمام 2-3 بعد التمديد الثلاثاء في إياب ربع النهائي، فيما فجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه بايرن ميونيخ الألماني بإرغامه على التعادل 1-1 في ميونيخ.



واستفاد ريال مدريد من فوزه 3-1 ذهابا هي النتيجة ذاتها التي انتهى بها الوقت الأصلي في مباراة الإياب اليوم فلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين كانت الكلمة الأخيرة فيهما إلى النادي الملكي بهدف لقائده الفرنسي كريم بنزيمة.



في المقابل، اغتنم فياريال فوزه 1-0 ذهابا وقهر النادي البافاري بهدف لمهاجمه النيجيري سامويل تشوكويزي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88، بعدما كان الفريق البافاري متقدما عبر هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (52) وفي طريقه الى فرض الاحتكام الى شوطين إضافيين بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف الأربعاء الماضي.



وعلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد، يعود الفضل في تأهل ريال مدريد إلى مهاجميه البديل البرازيلي رودريغو وقائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة حيث سجل الأول هدف الشرف في الدقيقة 88 مبقيا النادي الملكي في أجواء المنافسة وخوض الشوطين الإضافيين بعدما كان النادي اللندني متقدما بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مايسون ماونت (15) والألمانيان أنتونيو روديغر (51) وتيمو فيرنر (75)، فيما سجل الثاني هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول (96).



وقال مدرب تشلسي الألماني توماس توخل: «أردنا الذهاب الى نصف النهائي ولم يحالفنا الحظ، كان هنا فريق وحيد وقف معه الحظ اليوم هو ريال مدريد»، مضيفا أتيحت لنا الفرص لتسجيل الهدف الرابع، كنا نستحق الذهاب الى نصف النهائي، لكنني فخور بأداء اللاعبين. وعلى ملعب «أليانز أرينا» حقق فياريال المفاجأة والإنجاز بإقصائه بايرن ميونيخ الألماني وعبر إلى نصف نهائي المسابقة، بإرغامه على التعادل 1-1.



وقال لاعب بايرن ميونيخ توماس مولر بعد المباراة عن هذا الإقصاء «إنه لأمر مؤلم للغاية أن تستقبل شباكنا هدفا رغم الأداء الذي قدمناه، لقد دفعنا وهاجمنا كثيرا، لم نكن في أي وقت تحت تهديد هدف من الخصم، أن تنتهي المباراة بالتعادل 1-1 هو عكس سير اللعب».



وأبدى مدرب فياريال أوناي إيمري سعادته بالفوز، وقال: «إنه شعور غير عادي، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا، نحن ناد صغير نتقدم خطوة بخطوة، لكن لم يكن هدفنا قبل هذه المباراة هو إعطاء صورة جيدة عنا، بل كان التأهل». أما ناغلسمان فقال «كنا جيدين من الناحية التكتيكية والانضباط، ضغطنا جيدا ودافعنا جيدا ولم نتلق شيئا كبيرا. ثم استقبلنا هذا الهدف في النهاية ربع النهائي لا يكفي لبايرن، نصف النهائي كان هدفنا الأدنى».