حققت أكاديمية الشركة الكويتية للاستثمار لكرة القدم، الفوز على أكاديمية الآزوري بنتيجة 6-1، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول على ملاعب أبل، وذلك في إطار توفير الاحتكاك للاعبي أكاديمية «الكويتية للاستثمار» مع اللاعبين المحليين في الوقت الحالي، من أجل إكسابهم حساسية المباريات، وصقل خبراتهم ومواهبهم. وفي هذا الصدد، أكد المدير الفني لأكاديمية «الكويتية للاستثمار» يوسف الزايد، أنه تم اكتشاف العديد من المواهب خلال الاختبارات الفنية التي خضع لها اللاعبون عند تقدمهم للالتحاق بالأكاديمية، وهم يحتاجون إلى عمل جاد من أجل تطوير أدائهم، وإكسابهم العديد من المهارات الخاصة بكرة القدم. وأعلن الزايد أن الشركة تعاقدت مع المدرب الاسباني خافيير الذي قاد أكاديمية سبورتينغ خيخون الحاصل على شهادة P.R.O في التدريب، مبينا أن المدرب انضم للطاقم الفني رسميا، وسيساهم في وضع خطة تستمر خمس سنوات، مؤكدا أن الاهتمام بالجوانب الفنية للاعبين تسير جنبا إلى جنب مع برنامج التغذية الذي وضعه خبراء متخصصون في هذا المجال.